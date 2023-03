Steinen Waldschänke ist schon fast ausgebucht

Für sie galt es unter anderem, rund um die Waldschänke den Bewuchs zurückzuschneiden sowie Laub und kleines Astmaterial aufzusammeln. Im Innern wurden die 90 Stühle und die 15 Tische gesäubert, die Kücheneinrichtung einschließlich Elektrogerätschaften ebenfalls einer grundlegenden Reinigung unterzogen, die Sanitäranlagen geputzt und auch die technische Einrichtung, Licht- und Tonanlage, von kundigen Teilnehmern in Funktion gesetzt.

Dach wird saniert

Weitere Arbeiten, namentlich die Überdachung des Festplatzes und des Tanzbodens mittels Metallkonstruktion und großer Plane, werden am 15. April erfolgen, erklärte die Ortsvorsteherin. Für den 22. April ist die Dachsanierung angesetzt. Dazu werde man einen Steinener Zimmermann als professionellen Unterstützer hinzuziehen, kündigte Kaiser-Bühler an. Und ab Ende April und dem Maibaumstellen (29. April) gehe man dann in die neue Fest-und auch Vermietungssaison.