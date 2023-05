Steinen Wehr zeigt sich bestens ausgestattet

Abteilungskommandant Michael Lauer sagte am Sonntag beim „Haus der Sicherheit“, dass man gerade zu überrannt werde von vielen Besuchern – unter ihnen erfreulich viele Familien mit Kindern. „So können wir auch bestens Nachwuchswerbung betreiben“, sagte Lauer und wies darauf hin, dass die Steinener Abtteilungswehr mit derzeit vier Feuerwehrfrauen und 48 Feuerwehrmännern sowie 17 Jungs und fünf Mädchen in der Jugendwehr zwar bestens aufgestellt sei, in beiden Gruppen aber gerne neue Interessierte aufnehme.

Die Leistungsfähigkeit der Wehr ausdrücklich gelobt hatte beim kleinen offiziellen Akt der Fahrzeugübergabe auch Bürgermeister Gunther Braun. Diese Leistungsfähigkeit sei auch gekoppelt an eine leistungsfähige Geräte- und Fahrzeug-Ausstattung, betonte Braun. Entsprechend hätte die Kommune auch fast eine halbe Million Euro an Haushaltsmitteln in den Kommandowagen (rund 63 000 Euro) und vor allem in das Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10 (436 000 Euro) investiert. Diese beiden Ersatzbeschaffungen –der alte Kommandowagen hat 16 Jahre, das alte HLF 10 sogar 31 Jahre auf dem Buckel – seien dringend nötig gewesen, erklärte Abteilungskommandant Michael Lauer.