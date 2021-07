Steinen Weichen für Neuanfang sind gestellt

„Das positive Ergebnis ist sicherlich zum größten Teil der Gemeinde zu verdanken“, gab der Rathauschef zu bedenken. Und das hatten wohl auch Romina Eichin und Kassiererin Christine Treiber so gesehen, als sie in ihren Rückblicken darauf hinwiesen, dass die Gemeinde unter anderem auf die Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren verzichtet habe, den üblichen Zuschuss zur Jugendarbeit aber nicht strich, obwohl der Turnverein auf die Abrechnung von Übungsleiterstunden weitestgehend verzichten konnte.

Sportlich wie im geselligen Bereich sei naturgemäß nicht sonderlich viel gelaufen, sagte Eichin. Die Sorgen, die man sich einige Zeit um die Zukunft des Vereins machen musste, weil es an Nachschub fürs Vorstandsteam mangelte, vergingen, nachdem sich Andrea Reiniger und Alexandra Schweiger bereit erklärten, die Posten von Hanna Seemann (Schriftführerin) und Petra Steinebrunner (Beisitzerin) zu übernehmen. Auch die Suche nach Ersatz für ausscheidende Übungsleiterinnen verlief überwiegend erfolgreich. Die Weichen für einen erfolgreichen Neuanfang nach Corona wurden also gestellt. Und das habe sich inzwischen schon bewährt, weil die ersten Übungsstunden schon wieder ohne Probleme bewältigt werden konnten.

Ausblick

Es geht also wieder los mit den Aktivitäten in den über zehn Gruppen oder Abteilungen des Turnvereins. Auch am Ferienprogramm will sich der TV wieder beteiligen.

Außerdem soll am Samstag, 2. Oktober, wieder das „Turnerkränzle“ stattfinden und am Samstag, 11. Dezember, soll wieder ein Familiennachmittag in der Festhalle über die Bühne gehen.

Wahlen

Einstimmig gewählt oder wiedergewählt wurden Romina Eichin, Christine Treiber, Kristina Städele, Andrea Reiniger und Alexandra Schweiger. Bestätigt wurde die Wahl von Birgit Gorenflo zur Abteilungsleiterin Leichtathletik sowie die Wahl der Übungsleiter Wolfgang Betsch, Gudrun Schmidt, Elke Seger, Romina Eichin, Andrea Reiniger und Jasmin Seeli.