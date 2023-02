Steinen-Weitenau Gemeinsame Rutschpartie war der Renner

Es sei deutlich zu spüren, dass sich auch in Weitenau alle darüber freuen, dass auch in Sachen Fasnacht wieder Normalität herrscht. Das sagte am Freitagnachmittag in der Weitenauer Gemeindehalle Volker Dürr, seines Zeichens Mitglied der örtlichen Narren von den Chloster Wittnauer Mühlichnächte. Gemeinsam mit seinem Chnächt-Kollegen Stephan Müller als Cheforganisatoren hatten die Mühlichnächte an diesem Nachmittag die Rekordzahl von rund 90 Kindern aus dem Dorf zu Gast zur traditionellen Chinderfasnacht. Nicht wenige der kleinen Närrinnen und Narren waren „Stammgäste“ aus der Zeit vor der Pandemie – einige hatten angesichts der drei Jahre seit der vergangenen „Chinderfasnacht“ erstmals das Vergnügen närrischer Art.