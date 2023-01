Steinen Weitenau, Schlächtenhaus und Endenburg im Porträt

Steinen (os). Die Gemeinde Steinen entstand in ihrer heutigen Form durch die Gemeindereform in den Jahren 1974/75. Damals schlossen sich die bis dahin selbstständigen Dörfer Steinen, Höllstein, Hüsingen, Hägelberg, Weitenau, Schlächtenhaus-Hofen und Endenburg zusammen. Die „Wälder-Teilorte“ Weitenau, Schlächtenhaus-Hofen und Endenburg sind in diesem kommunalen Gebilde an der Peripherie gelegen. Die Dörfer haben sich ihre Selbstständigkeit bewahrt. Es lässt sich gut in ihnen leben.