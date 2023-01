Steinen Weitenauer Wehr gut aufgestellt

Auch bei anderen Einsätzen, etwa am Feuerwehrgerätehaus, wo eine neue, beleuchtete Beschriftung angebracht und kleinere Instandhaltungsarbeiten verrichtet wurden, habe er sich auf die Seinen verlassen können, sagte Winter. Bestens verliefen auch Gully-Reinigung und Schrottsammlung.

Jugendwart Manuel Schwarzwälder war ebenfalls zufrieden und erwähnte, dass die Nachwuchsformation auch an Aktionen der Kreisjugendwehr, etwa Spielläufen, teilgenommen sowie Altpapier und Weihnachtsbäume gesammelt hatte.

Kassenwart Marco Ruf sprach von einer eher unterdurchschnittlichen Finanzsituation, da in den vergangenen zwei Jahren Veranstaltungen wie Kastanienhock, Dorffest und Scheibenfeuer ausfielen. Da diese aber für 2023 geplant seien, hoffe er, bei der nächsten Jahreshauptversammlung eine erfreulichere Finanzlage vorweisen zu können.

Wahlen

Unter Leitung von Dietmar Ernst wurden der stellvertretende Abteilungskommandant Dirk Baier und Michael Glaser, stellvertretender Leiter der Gesamtwehr-Führungsgruppe, für eine weitere Amtsperiode im Gesamtwehr-Ausschuss vorgeschlagen.

40 Jahre aktiver Dienst

Für 40 Jahre aktiven Wehrdienst wurde Rainer Dürr geehrt. In die Altersmannschaft verabschiedet wurde Friedel Wenzel. Die im Sommer ausgeschiedene Ortsvorsteherin Freya Bachmann erhielt ein Präsent für die langjährige, gute Zusammenarbeit mit der Wehr.

Ausblick

Winter wies auf den Kastanienhock am Freitag, 10. Februar, und das Scheibenfeuer am 19. Februar hin und sagte, dass die Weitenauer Feuerwehr bei einem „Tag der Feuerwehr“ im April Werbung in eigener Sache machen und einen Beitrag zum geselligen Leben im Ort leisten wolle.