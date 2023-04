Steinen Weitere Vergabe im Losverfahren

Unbeliebte Randlage

Es zeige sich, dass die Doppelhaushälften am Rand des Baufelds weniger beliebt seien. Sie seien allesamt noch in der Verlosung, während nun in der Mitte nur noch eine Doppelhaushälfte frei sei. Jetzt müsse es daran gehen, die neun noch nicht vergebenen Parzellen zu vermarkten, erklärte Dinger. Der Projektleiter machte klar, dass es rechtlich zulässig sei, nun die sieben nicht zum Zug gekommenen Interessenten ins Boot zu nehmen. „Das wäre aber nicht fair gegenüber den anderen Interessenten, die sich gar nicht erst beworben haben, weil sie die Vergaberichtlinien nicht erfüllten“, erklärte der Badenova Konzept-Vertreter.