Steinen (os). Krieg und Bachmann freuen sich darüber, dass die jugendgerechte Online-Werbeaktion im Internet und auf Instagram den unerwartet starken Nachhall fand. „Das hat uns alle sehr positiv überrascht“, sagte Krieg stellvertretend auch für die Ortsteil-Jugendwehr-Leiter.

In Steinen zeichnet Max Beißert für die Jugendwehr verantwortlich, in Höllstein Kim Weber, in Hägelberg Marvin Mutter, in Hüsingen Sascha Hänßler, in Schlächtenhaus-Hofen Michael Kropf, in Endenburg Christian Schmidt und in Weitenau Markus Kuttler.