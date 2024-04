Steinen: Zahlen zur Wahl

Die Wahl im Jahr 2016

2016 waren es 8064 Wahlberechtigte. Im ersten Wahlgang bewarben sich neun Personen für das Amt des Bürgermeisters. Damals wählten die Bürger im zweiten Wahlgang Gunther Braun zum Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag 2016 im ersten Wahlgang bei 69,3 Prozent, im zweiten gaben 51,5 Prozent der Stimmberechtigten einen Wahlzettel ab.

Standorte der Wahllokale

Bei Corona zu den Land- und Bundestagswahlen musste der größtmögliche Abstand in den Wahllokalen gewährleistet sein, erläutert Edinger die aktuellen Standorte. Zudem sollten die Zugänge möglichst barrierefrei sein. Ein Wahllokal befindet sich in der Gemeindehalle Hüsingen, in Hägelberg wird in der Dorfgemeinschaft gewählt, in Weitenau in der Halle und in Schlächtenhaus in der Steinberghalle. Lediglich im Ortsteil Endenburg werden Wähler ihre Stimme in der Ortsverwaltung abgeben.