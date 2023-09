Steinen Zeltunterkünfte für geflüchtete Kinder und Jugendliche beim Freibad Steinen

Bisher stehen mit einem Hotel und einer Wohnung in Lörrach sowie zwei Hallen in Schönau und in Rheinfelden insgesamt rund 180 Plätze zur Verfügung, die bereits stark ausgelastet sind.

Vorläufige Inobhutnahme

„Die unbegleiteten geflüchteten Kinder und Jugendlichen – unbegleitete minderjährige Ausländer, UMA – werden in der Regel von der Bundespolizei nach dem Grenzübertritt aufgegriffen und dem Landkreis Lörrach als zuständigem Träger der öffentlichen Jugendhilfe überstellt“, so das Landratsamt.

Der Landkreis muss die minderjährigen Menschen vorläufig in Obhut nehmen und in einer Unterkunft zur Vorläufigen Inobhutnahme (VION) unterbringen sowie entsprechend betreuen und versorgen. Nach einer Erstuntersuchung und einem Erstgespräch, in dem die Angabe der Minderjährigkeit überprüft wird, werden sie in der Regel innerhalb von vier Wochen an das Landesjugendamt zur weiteren Verteilung in Baden-Württemberg oder auch darüber hinaus angemeldet.

Stellt sich heraus, dass eine Volljährigkeit vorliegt, erfolgt die Weiterleitung an die Landeserstaufnahmestelle für Asylsuchende in Karlsruhe, erklärt die Lörracher Landkreisbehörde.