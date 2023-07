Steinen Zirkus gastiert in Steinen

Kunststücke am russischen Netz Foto: zVg/Circus

Hoch oben unter der Zirkuskuppel präsentiert sodann Miss Michelle ihr Können am Ring. Aber auch für Angelina Kaisers nervenaufreibende Kunststücke am russischen Netz wendet sich der Blick nach oben.

Auf Augenhöhe agiert der Chef des Hauses, Edmund Kaiser, mit seinen Tierdressuren. Zu bestaunen gibt es dabei unter anderem Trampeltiere, Dromedare und Kamele, Pferde und ein nur 45 Zentimeter großes Pony. 30 Tiere hat der Zirkus mitgebracht, heißt es in der Pressemitteilung.

Vorstellungen gibt es ab Freitag, 28. Juli, täglich ab 16 Uhr, am Samstag zusätzlich auch um 19 Uhr. Am Sonntag, 30. Juli, beginnen die Vorstellungen um 11 und um 14 Uhr; am Sonntag, 6. August, dem letzten Tag, wird es noch eine Vorführung ab 11 Uhr geben. Am Montag und Dienstag finden keine Vorführungen statt.

Am Donnerstag, 3. August, ist großer Kindertag. Kinder zahlen an diesem Tag auf allen Plätzen nur acht Euro. An den beiden Samstagen um 11 Uhr ist Familientag. Auch Erwachsene zahlen dann Kinderpreise.

Karten gibt es ab dem 28. Juli täglich von 11 bis 12 Uhr an der Zirkus-Kasse oder jeweils 30 Minuten vor Beginn der Show, Tickethotline 0176/ 40 37 41 08 .