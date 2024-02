Steinen: Zur Jugend- auch eine Kinderfeuerwehr

Größte Jugendfeuerwehr

Er betonte, dass Steinen die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis Lörrach habe und kündigte an, bis zum kommenden Jahr eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Hierzu soll es im ersten Halbjahr dieses Jahres eine erste Informationsveranstaltung für das Betreuerteam geben. Im Raum Stuttgart gibt es bereits solche Kinderfeuerwehren. Jungen und Mädchen ab sechs Jahren können in Steinen in die „Bambini-Gruppe“ aufgenommen werden.