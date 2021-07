Steinen Zwei Bäume am Gebietseingang

Steinen (chs). In der Gemeinderatssitzung am 27. April wurde die Einrichtung einer Tempo 30-Zone für dieses Baugebiet abgelehnt. Inzwischen wurden zur Beruhigung des Verkehrs Aufpflasterungen in der asphaltierten Fahrbahn durchgeführt. Der Werkhof will nun noch zwei kleinkronige Bäume am Gebietseingang pflanzen. Durch sie entsteht eine Torsituation.

Auf Pflanztröge will die Gemeinde verzichten. Wenn diese aufgestellt würden, dann nur mit Leitbaken und einer Bodenmarkierung, so Bürgermeister Braun. Dann kämen aber auch Bewohner aus Steinen auf ihn zu mit dem Wunsch, in ihrer Straße auch Pflanztröge aufzustellen. Hinzu komme, dass diese Pflanzen von der „Gärtnertruppe“ gehegt und gepflegt werden müssten.