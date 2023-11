Steuererhöhungen geplant: Grenzach-Wyhlen braucht Geld

Gewerbesteuer steigt

Außerdem soll die Gewerbesteuer von 375 auf 425 Punkte steigen. „Ich weiß, das ist ein Thema, mit dem man keinen Beliebtheitspokal gewinnt“, sagte der Rathauschef. Denn Steuererhöhungen werde jeder Bürger unmittelbar spüren (denn die Grundsteuer B wird auf die Wohnungsmiete umgelegt).

Neu: Übernachtungssteuer

Des Weiteren will Bürgermeister Benz in Grenzach-Wyhlen eine Übernachtungssteuer in Höhe von fünf Prozent des Übernachtungspreises einführen, sofern der Gemeinderat dies mitträgt.

Einordnung

Generell fällt Benz’ Ausblick trüb aus. Mit schnellen Verbesserungen sei kaum zu rechnen, sagte er im Gemeinderat. Grenzach-Wyhlen müsse sich daher auf die Pflichtaufgaben konzentrieren und die übrigen Projekte priorisieren. In diesem Kontext will Benz die Bürger auf mehr Eigenverantwortung einschwören. Zwar sei in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Ebenen der Eindruck entstanden, „dass der Staat jede individuelle Lebenslage kompensieren kann“, doch da sei das Ende der Fahnenstange längst erreicht. Auch das spüre man auf kommunaler Ebene sehr wohl. Unpopuläre Entscheidungen würden daher auch in Zukunft nicht ausbleiben, stimmt Benz auf weitere harte Jahre ein.

Doch noch ist nichts in Stein gemeißelt. Die Stoßrichtung aber ist erkennbar: Das Leben wird teurer werden in Grenzach-Wyhlen. Die Steuern und Gebühren werden steigen – teils auf breiter Front. Die Infrastruktur einer Mittelstadt, über die Grenzach-Wyhlen verfügt, soll aber erhalten werden. Um dies zu ermöglichen, ist stärkste Zurückhaltung im investiven Bereich nötig. Neue Projekte werden nur wenige begonnen (siehe Infokasten).

Als nächstes geht der Haushalt zur Beratung in die Ausschüsse, ehe der Gemeinderat ihn final beschließen wird.

Planungen für den Haushalt 2024 (Auszug)

Konzentration

auf die Fertigstellung angefangener Projekte: – Rathäusersanierung in Wyhlen – Teilsanierung des Hauses der Begegnung (Teilbereich Feuerwehr) – Ortskernsanierung Wyhlen (vor allem dort, wo es Zuschüsse – etwa via Städtebauförderung – gibt), – Einrichtung einer Notunterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge – Laufender Unterhalt wird fortgesetzt

Neue Projekte

soll es kommendes Jahr nur wenige geben. Dazu zählen:– Sanierung Emilienpark (erster Bauabschnitt, Erneuerung Treppenhaus) – Erschließung „Hübel“, da die Gemeinde dann das ihr gehörende Baugeld verkaufen kann – Lindenschule: Vorbereitung der Erweiterung West und der Sanierung des Nordflügels (soll im Idealfall kommendes Jahr bauantragsreif sein)– Kauf eines GW-L für die Feuerwehr (Zuschussbescheid liegt vor) – Fortsetzung der Digitalisierung– Nahwärmeanschluss der kommunalen Gebäude in der Neuen Mitte Grenzach an Nahwärmenetz vorbereiten– Neue Mitte Wyhlen: Mehrfachbeauftragung für den Dorfplatz plus Planung