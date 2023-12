Straßenbeleuchtung Schwörstadt: Umrüstung auf LED

Die Straßenbeleuchtung in Schwörstadt wird auf zeitgemäße und energiesparende Technik umgestellt. Die Arbeit nimmt die Firma ED Netze vor. In Kooperation mit der Montagefirma Wilan werden derzeit alle 321 vorhandenen Leuchten gegen LED-Lampen ausgetauscht. Die Maßnahme soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung von ED Netze. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung verspricht nicht nur eine effizientere und kostensparende Lösung, sondern bringt auch positive Umwelteffekte mit sich. Durchschnittlich 70 Prozent Energieeinsparung – das entspricht etwa 60 000 Kilowattstunden pro Jahr – werden durch die Umrüstung erzielt.