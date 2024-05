Der schlicht "The Beach Boys" betitelte Film läuft ab 24. Mai beim Streamingdienst Disney+. Er ist als "Celebration" angekündigt und versteht sich in erster Linie als eine Würdigung der populären Kultband und ihrer Musik. Von einem Märchen kann allerdings keine Rede sein, denn negative Aspekte werden ebenfalls beleuchtet. Schließlich gab es in der langen Karriere der Beach Boys - um einen ihrer großen Hits zu nennen - nicht nur "Good Vibrations".

Geschichte einer musikalischen Familie

"Ich glaube, es sind Dinge im Leben einzelner passiert und Entscheidungen im Leben getroffen worden, die nicht so toll waren", räumt Mike Love im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London ein. "Aber damit würde man die wahre Geschichte der Beach Boys aus den Augen verlieren: das Werk, was wir geschaffen haben, die Lieder und ihre Schönheit und die Energie einiger Songs. Ich finde, das ist die eigentliche Geschichte."