Talstraße Schönau Die Bürger entscheiden über Talstraße

Isaac Hailperin und Carolina Bruck-Santos traten als Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative (BI) „Stadtraum statt Gränzzaun“ vor das Gremium. Die BI hätten sie gegründet, nachdem der Gemeinderat am 23. Januar mehrheitlich gegen die Sperrung der Talstraße gestimmt hatte. „Und wir waren mit der Entscheidung gar nicht zufrieden“, so die Vertrauenspersonen, die überzeugt sind, dass viele Bürger ihrer Meinung sind. Für das Begehren hatten sie am 21. April der Verwaltung 436 Unterschriften von Bürgern übergeben.

Abweichung vom Beschluss

Mit der Fragestellung für den Bürgerentscheid weichen sie in einigen Punkten von dem Beschlussvorschlag der Januar-Sitzung ab. So soll es für die Straßensperrung keine Testphase geben. Auch die Ausnahme der Sperrung in den Schulferien ist nicht enthalten, dazu habe ihnen Daniel Senn von der Kommunalaufsicht des Landkreises geraten, da dies nicht zu einem rechtssicheren Ergebnis führen würde.