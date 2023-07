Tanzfestival in Schwand Charakter, Leidenschaft und Energie

Intensive Körpersprache: Noé Ferey Delpeyrat und Jun Yi Sun Wang bei ihrer Duoperformance Foto: Jürgen Scharf

Dieses feministische Stück über Frauen und ihre Suche nach Freiheit prägte sich ein. Phänomenal war auch die Gruppe Moveo: drei Männer und zwei Frauen. Ein lustiges Stück, witzig, mit viel Akrobatik und Sprüngen und einer gelungenen Interaktion mit dem Publikum. Ein Tänzer legt das Ohr auf den Boden. Die Musik beginnt. Er wiederholt das mit Zuschauern, die er auf die Bühne holt: „Hören Sie was?“, fragt er die zehn freiwilligen Mitakteure, die alle ihr Ohr am Boden haben und etwas hören sollten. Das war eine leichte, aber kraftvolle Choreografie, die großen Zuspruch fand.

Vier Compagnien aus Barcelona und anderen katalanischen Orten präsentierten bei diesem Themenfestival ihre Arbeiten. Darunter die beiden Tänzer Noé Ferey Delpeyrat und Jun Yi Sun Wang, die auftraten, als es im Garten schon dunkel war. Eine Lichterkette um die Tanzfläche und farbige Scheinwerfer sorgten für stimmungsvolle Beleuchtung. Zuerst ist da Langsamkeit: ein Lauern, ein Annähern. Dann kommen Sprünge dazu: Körper am Boden, getanzt mit viel Kontrolle.

Schon bei der Eröffnung spielten die Frauen ihre Stärke aus. Vor allem Anna Borràs im Duo mit dem Schlagzeuger Joel Fuguet Mageli. Zu sehen ist hier viel spannende Bewegung, konzentrierte Kraft, ein sehr energetischer Dialog zwischen Tänzerin und Musiker. Die gute Technik von Borràs war auch in einem zweiten Duo mit einem Tänzer zu bestaunen.

Frauen kamen auch in den ergänzenden Beiträgen groß raus, in zwei Stücken, die Pilar Buira Ferre einstudiert und choreografiert hat. In ihrer neuen Produktion „Alles was wir sind“ der „In-Zeit-Sprung 11“-Gruppe beeindruckten und berührten die elf Frauen durch enorme Präsenz. Unter dem neuen Titel „Meer nah“ stand noch eine Kurzversion des Stückes „Citoyen“ an, ein Ausschnitt mit teilweise neuer Besetzung, da Pilar Buira Ferre selbst nicht mehr mittanzt.

Auf den Hof zurückgekehrt

Die spanischen Gäste fühlten sich wie zu Hause, würden gerne noch einmal wiederkommen und haben auch nach den Aufführungen ihren Spaß gehabt. So saßen am Samstag alle Künstler bis zwei Uhr nachts bei einem katalanischen Kartenspiel zusammen.

Trotz Baustelle: Der Rosenhof ist der Rosenhof. Es fühlt sich anders an als in einer Halle. Und so viel darf man schon verraten: Künftig bleibt das Tanzfestival wieder an seinem Stammort, dem Kulturraum Rosenhof, „zu Hause“.