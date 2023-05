Eine unbekannte Person entwendete am Freitag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einen Geldbeutel aus der Tasche einer 74-Jährigen, teilt die Polizei mit. Die Frau kaufte in einem Discount-Kleidergeschäft in „Teichmatt“ ein. Zum fast gleichen Zeitpunkt wurde ein weiterer Geldbeutel in diesem Geschäft entwendet. Als Täterin verdächtigt die 74-Jährige eine etwa 20 Jahre alte Frau. Sie soll rosa-weiß gesträhntes, schulterlanges Haar haben und etwa 1,60 Meter groß sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.