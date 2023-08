Tegernau Endlich: Wachtfest wird wieder gefeiert

Traditioneller Festbetrieb

Während der Woche wird das Festzelt auf dem Festplatz am Waldrand auf der Wacht aufgestellt und mit der benötigten Infrastruktur ausgestattet, erzählt der Vorsitzende. Wenn der Festbetrieb am Samstagabend beginnt, erwartet die Besucher ein Konzept, das an die vielen Feste der Vergangenheit angelehnt ist. Geboten wird ein Unterhaltungsprogramm, das von Gast-Musikvereinen, dem Nachwuchs, der Aktivkapelle des Gastgebers selbst und dazu der Tanz- und Showband „Wälderwahn“ bestritten wird. Der Festbetrieb beginnt mit der Bewirtung am Samstag um 19 Uhr. Ab 20 Uhr spielt der Musikverein Gresgen. Danach ist Tanzabend mit „Wälderwahn“.

Oldies und Rehbocktanz

Am Sonntagvormittag gibt es um 11 Uhr das Frühschoppenkonzert des Musikverein Tannenkirch. Ab 13.45 Uhr schließt sich die Blasmusik der Gastvereine Sallneck, Wies und „Edelweiß“ Malsburg-Marzell an: Um 18 Uhr beginnt die „Oldie&Schlager-Night“ mit „Wälderwahn“ und dem Rehbocktanz. Am Montag, 14. August, geht es um 12 Uhr mit dem Mittagessen weiter, ab 14 Uhr ist „Handwerker- und Senioren-Hock“ sowie Kinderprogramm. Von 16 Uhr unterhalten die Bläserjugend Tegernau und der Musikverein selbst, auch wird die Tombola verlost. Den Abschluss bestreitet ab 20 Uhr der Musikverein Wieslet und es spielt „Wälderwahn“ zum Tanz. Am Samstag- und Montagabend ist Eintritt zu bezahlen, beim Sonntagsprogramm hingegen nicht.