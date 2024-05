Auf der Anlage am Gmeiniweg schlugam Sonntag am Ende ein 8:1 zu Buche. Maxime Mora, die Nummer eins der Setzliste, hatte trotz bewölktem Himmel bereits vor seinem Match beste Laune. „My english is not so good. My tennis is besser“, schmunzelte er, ehe er das Racket gegen die Nummer eins der Zweiten, Moritz Schmidt, schwang. Trotz großer Gegenwehr hatte der Teamchef der Reserve gegen den Tennislehrer des Klubs das Nachsehen. Indes: Das 4:6 und 3:6 aus seiner Sicht war aller Ehren wert.