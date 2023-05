Tennis Mit viel Euphorie ins erste Heimspiel

Am vergangenen Wochenende gewannen die Grenzacher ein klein wenig überraschend ihr Auftaktmatch in Freiburg mit 5:4. Entsprechend euphorisch ist Mannschaftsführer Moritz Schmidt für das Spiel gegen Baden-Baden. „Es lief fast alles perfekt für uns. Das hat richtig Spaß gemacht“, meint Schmidt im Rückblick auf den Erfolg.

„Wir haben eines der besten Teams der Liga geschlagen. Warum sollten wir an unserer Aufstellung etwas ändern?“, sagt der Mannschaftsführer. Einzig auf der Position eins wird es eine Veränderung geben. Batiste Guerra ist in der Schweiz im Einsatz. Für ihn rückt Luca Keist ins Team. Ansonsten will Schmidt an der Aufstellung nichts verändern.