The Tortured Poets Department "Weil ich es liebe" - Neues Album von Taylor Swift

Einen Hinweis darauf gab die 34-Jährige selbst. Der neue Albumtitel dürfte sich auf eine Anekdote ihres britischen Ex-Partners beziehen. Dieser hatte 2022 in einem Interview erzählt, dass er gemeinsam mit den Schauspielern Paul Mescal und Andrew Scott eine WhatsApp-Gruppe namens "The Tortured Man Club" habe. Swifts neuer Albumtitel klingt wie ein ironischer Kommentar darauf.

Die Musikerin eignet sich gerne Geschichten an. Bereits angekündigte Songtitel wie "I Can Do It with A Broken Heart" oder "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" lassen außerdem darauf schließen, dass Liebeskummer ein Thema sein dürfte. "So Long, London" könnte ebenfalls eine Anspielung auf Alwyn sein. 2019 jedenfalls brachte Swift das Lied "London Boy" heraus, in dem Swift über Liebe zu einem Briten sang.

Elektro-Pop oder Indie-Folk?

Musikalisch stellt sich die Frage, welches der vielen von Swift schon bedienten Genres sie aufgreifen wird. Zurückgenommene Elektro-Sounds wie auf "Midnights" von 2022? Indie-Folk wie auf den Pandemie-Alben "Folklore" und "Evermore", oder poppige Uptempo-Nummern wie auf ihrem Album von 2019, "Lover"?