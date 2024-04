THG SChopfheim: 97 Abiturienten starten in den Endspurt

Langer Prüfungszeitraum

Der Prüfungszeitraum endet nach knapp drei Wochen am 7. Mai mit dem Fach Mathematik – ein relativ langer und „auseinandergezogener“ Zeitraum, so Kreutz. Hinzu komme, dass die Mathematik-Prüfung mit relativ vielen Prüflingen am Ende des Prüfungszeitraums „äußerst schlecht“ platziert sei: Die Lehrer müssen die Korrekturen bereits kurz nach der Prüfung, nach dem langen Christi Himmelfahrts-Wochenende abgeben. „Da wäre es geschickter, die Prüfung wäre früher, damit die Lehrer mehr Zeit gehabt hätten“, so Kreutz.

Indes: Die Termine werden vom Kultusministerium vorgegeben, „wir nehmen es, wie es kommt“, erklärt Kreutz.