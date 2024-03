THG Schopfheim: Sport für den guten Zweck

Grund zum Stolz hatten die beiden Schülervertreter des Theodor-Heuss- Gymnasiums (THG), Jana Schröder und Max Leutzbach und der Fachlehrer Tom Kunze, bei der Übergabe der Spenden an zwei gemeinnützige Institutionen. Das letztjährige Sport- und Spielfest „4-U-Tag-2023“, das kurz vor Beginn der Sommerferien am 25. Juli 2023 stattfand, hatte ein beeindruckendes und starkes Ergebnis gezeigt. Nicht nur die Spendeneinnahmen erwiesen sich als außerordentlich, mindestens so groß war auch das Vergnügen der rund 1200 Schüler bei der Spaß-Rallye. Diese erfolgte stets mit einer Umwandlung der Punkte in Spenden beim kurzweiligen Kräftemessen wie Dosenwurf, Sackhüpfen oder beim gemeinsamen Turnen. Bereits zum zweiten Mal wurde das Sport- und Spielfest mit dem Ziel der Spendenerlangung durchgeführt. Der Erlös des ersten Spielfestes im Jahr 2022 ging an die Tafel Schopfheim.