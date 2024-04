Tina & Jo im „Ochsen“: Beste Stimmung, volles Haus

Einladung zum Mitsingen

Das Paar sang bekannte Lieder aus den fünfziger bis achtziger Jahren und präsentierte dabei einen gelungenen Mix aus deutschen und fremdsprachigen Songs. Ein Schwerpunkt war deutscher Schlager: „Aber bitte mit Sahne“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Mendocino“ oder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ sind Lieder, die jeder mitsingen kann – und genau das ist auch das Konzept der beiden: Das Duo will, dass das Publikum mitmacht, Sing with us“ lautet das Motto eines jeden Konzerts. Mit dem Liederbuch, das „Tina und Jo“ vor dem Konzert regelmäßig an die Zuschauer verteilen, funktioniert das auch immer ganz vorzüglich.

Breites Repertoire

Die Lörracher Musiker wollen sich aber nicht auf Schlager reduzieren lassen, sondern haben ein breites Repertoire, zu dem zum Beispiel auch „Ring of fire“ (Johnny Cash), „It never rains in Southern California“ (Albert Hammond) und „Rockin’ All Over The World“ (John Fogerty) gehört. Auch nach zwei Stunden wollten die Zuhörer „Ochsen“ das Duo nicht von der Bühne lassen, und so präsentierten „Tina und Jo“ als Zugaben etwa mit „Living next door to Alice“ (Smokie) oder „Born to be wild“ (Steppenwolf) nochmals ordentliche Kracher – und ein Geburtstagsständchen für Gemeinderat Rainer Sänger.