Tischtennis: 1. Bundesliga: Zwei Klubs haben sich verabschiedet

Niemand beim ESV zweifelt noch am Titelgewinn. Der Aufstieg in die Beletage des deutschen Damen-Tischtennis ist längst perfekt. Niemand zweifelt auch daran, dass die Weilerinnen ihr Heimspiel gewinnen gewinnen werden. Denn erstmals in der Rückrunde wird Trainer Alen Kovac am Sonntag in der Sporthalle der Leopoldschule komplett antreten können. Somit ist auch Spitzenspielerin Anna Hursey dabei. Die walisische Nationalspielerin war in diesem Jahr wegen der olympischen Sommerspiele in Paris bislang national und international im Einsatz. Aber auch ohne Hursey wurde der ESV Weil in der Rückrunde den Anforderungen gerecht.