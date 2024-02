Tischtennis, 2. Bundesliga: Doppelpartien die Zünglein an der Waage

Es war nicht der erwünschte und erhoffte Auftakt für die Tischtennisdamen des ESV Weil in die Rückrunde der zweiten Bundesliga. Beim TSV 1909 Langstadt II bezog die Mannschaft von Cheftrainer Alen Kovac am Samstagnachmittag eine 3:6-Niederlage. Um so deutlicher wurde es dann am Sonntagnachmittag in der heimischen Turnhalle der Leopoldschule. Mit 6:1 wurde der TTK Anröchte im Expresstempo in die Schranken verwiesen.