Tischtennis, 2. Bundesliga: Ohne Druck zum Meister

Aber ESV-Trainer Alen Kovac will als Meister der zweiten Bundesliga ins Oberhaus zurückkehren. Das ist das klare Ziel für die vier ausstehenden Begegnungen – drei davon sind Heimspiele. Das erste davon steigt am Samstagnachmittag ab 15 Uhr in der Turnhalle der Leopoldschule. Gegner ist der TuS Uentrop. Beim Hinspiel in Uentrop holte die Mannschaft aus Westfalen immerhin einen Punkt. Auch für Samstag erwartet Kovac ein enges Spiel. Denn mit Anna Hursey und Kornelija Riliskyte fehlen gleich zwei der Top-Drei-Spielerinnen. Da in vielen europäischen Ländern am Wochenende die nationalen Titelkämpfe im Einzel sind, starten die beiden Sportlerinnen in ihren Heimatländern Wales und Litauen.

Ob am Samstag gleich der erste Matchball zum Gewinn der Meisterschaft genutzt wird, vermochte Kovac nicht einzuschätzen, da mit Hursey und Riliskyte gleich zwei Leistungsträgerinnen fehlen werden. Somit bekommt Jasmin Wolf in dieser Saison erstmals die Gelegenheit, auch in der ersten Mannschaft ihr Können zu zeigen. Ergänzt wird Wolf durch Ievgeniia Sozoniuk, Lea Lachenmayer und Anastassya Lavrova.