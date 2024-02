Tischtennis, 2. Bundesliga: Rückrunde mit Fragezeichen

Über zwei Monate hat der ESV Weil keine Spiele ausgetragen. Und nicht alle Spielerinnen waren in dieser Zeit bei Turnieren unterwegs. Bei Riliskyte waren es Meniskusprobleme, die sie am Spielen hinderten. Lange war nicht klar, ob sie sich einer Operation wird unterziehen müssen. Doch bisher haben Cortison-Spritzen und Physiotherapie ausgereicht, um die Schmerzen zu lindern. „Ich hoffe, dass Cornelia spielt und einigermaßen in Form ist. Dann rechne ich schon mit einem Punkt“, sagt Kovac. Und auch Ievgeniia Sozoniuk bestritt in der Pause keine zusätzlichen Spiele. Doch die lange Pause könnte sich hier als leichte Anfangshürde erweisen. Denn selbst wenn Riliskyte beschwerdefrei sein sollte, befürchtet Kovac immer noch, dass der Kopf nicht so ganz mitspielen will. „Es ist ein Problem, wenn diese Verletzung den Kopf blockiert. Du musst spielen und trainieren. Dann bekommst du den Kopf irgendwann frei.“ Aber vielleicht spielt die Litauerin an beiden Spieltagen völlig befreit und ohne Schwierigkeiten auf.

Immerhin war Lea Lachenmayer kürzlich bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften aktiv, gewann dort die Silbermedaille.