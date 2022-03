Serge Spiess ist restlos zufrieden, auch wenn den Sportchef des Damen-Erstbundesligisten aktuell eine Corona-Infektion außer Gefecht setzt. Der Grund ist natürlich sportlicher Natur: Alle fünf Spielerinnen des Tischtennis-Aushängeschilds im Bezirk Oberrhein haben ihm mündlich die Zusage für die kommende Bundesliga-Saison gegeben. Das heißt: Polina Trifonova (Foto), Izabela Lupulesku, Ievgeniia Sozoniuk, Hana Arapovic und Vivien Scholz werden auch in der Spielzeit 2022/23 den Schläger in der Beletage des deutschen Frauen-Tischtennis schwingen. „Die Mädels haben eine herausragende Saison gespielt und gesehen, dass sie auch mit dem ESV Weil in Deutschlands höchster Liga eine Menge erreichen können. Obwohl andere Vereine mehr bieten können, wollen sie weiter für den ESV Weil spielen. Dennoch wäre mir wohler, wenn sich in den kommenden Monaten weitere Sponsoren finden lassen“, betont Spiess. Durchaus selbstbewusst gehen die Weilerinnen in das Playoff-Duell mit dem SV Böblingen, haben sie doch in der Rückrunde nur ein Spiel verloren. Die Playoffs beginnen am Wochenende, 8./9. April. Weil muss zuerst in Böblingen antreten und würde dann in der Serie „Best of Two“ zwei Heimspiele bestreiten. Die Chancen auf den Halbfinaleinzug sind gewiss nicht unerheblich. Text: Uli Nodler/Foto: Grant Hubbs