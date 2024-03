Der Grund: Dachaus Nummer zwei Orsolya Feher hatte sich am Samstag bei der 4:6-Niederlage in Offenburg verletzt, sodass sie tagsdarauf in Weil passen musste.

Eine enge Angelegenheit war in dieser einseitigen Begegnung nur das Doppel. Dort wurden Kornelija Riliskyte und Anastassija Lavrova von den Dachauerinnen Emine Ernst und Melanie Merk richtig gefordert. Die Weilerinnen gewannen den ersten Satz in der Verlängerung, mussten aber in Durchgang zwei postwendend den Satzausgleich hinnehmen. So lief’s auch in den Sätzen drei und vier. Dann aber setzten sich Riliskyte und Lavrova im fünften und entscheidenden Satz mit 11:8 durch.