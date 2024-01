In den vier Qualifikationsgruppen werden am Samstag ab 11 Uhr die begehrten Final-Four-Tickets vergeben – nur die Gruppensieger kommen weiter. Die K.-o.-Runde, also das eigentliche Final Four, geht dann am Sonntag ab 11 Uhr über die Bühne. Beim Pokalturnier wird im TTBL-Modus mit gegebenenfalls einem Doppel am Ende gespielt.