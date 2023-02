Tischtennis Dem ESV Weil droht der Abstieg

Und genau damit kamen die Weilerinnen nicht zurecht. Izabela Lupulesku verlor ihr Einzel zwar in drei Sätzen, aber in allen drei Durchgängen wie so oft mit nur zwei Punkten Differenz. Hana Arapovic führte in ihrem Match bereits mit 2:0, gewann dann erst im fünften Satz und sorgte so für den ersten Weiler Punkt.