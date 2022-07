Weil am Rhein (mhu). Am Sonntag, 11. September, startet im Tischtennis die erste Bundesliga der Damen in die neue Saison. Die Damen des ESV Weil greifen am 25. September in das Ligageschehen ein. Zum Auftakt in die heimische Halle an der Leopoldschule kommt allerdings gleich ein ganz dicker Brocken: Der amtierende Deutsche Meister ttc berlin eastside ist ab 14 Uhr zu Gast. Die Spieltermine in der Vorrunde der 1. Bundesliga (Heimspiele sind fett): So. 25. September: ESV Weil - ttc berlin eastside (14 Uhr) Sa. 22. Oktober SV DJK Kolbermoor - ESV Weil (14 Uhr) So. 30. Oktober: ESV Weil - TTG Bingen/Münster-Sarmsheim (14 Uhr) So. 6. November: TSV 1909 Langstadt - ESV Weil (14 Uhr) So. 13. November: ESV Weil - SV Böblingen (14 Uhr) So. 20. November: TTC 1946 Weinheim - ESV Weil (14 Uhr) So. 18. November: TSV Schwabhausen - ESV Weil (14 Uhr)