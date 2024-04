Tischtennis: Eine Chilenin verstärkt das ESV-Erstligateam

Aus dem souveränen Meisterteam wurde vor dem Heimmatch gegen DJK Offenburg die Nummer fünf Anastassiya Lavrova verabschiedet. Die Kasachin, wohnhaft in Bremen, kehrt in den hohen Norden zurück. „Wir hätten sie gerne behalten, aber sie hat Heimweh“, klärte Sportchef Serge Spiess auf.

Die eine geht, die andere kommt. Beim Erstbundesliga-Aufsteiger steht schon der erste Neuzugang fest. Er kommt aus Südamerika, wohnt aber in Spanien und hat in der aktuellen Saison in der höchsten französischen Liga für Schiltigheim gespielt. Die Neue heißt Daniela Ortega, ist 25 Jahre alt und lebt im einem kleinen spanischen Städtchen Los Alcazares nahe der spanischen Großstadt Alicante. In ihrem Heimatland und in ganz Südamerika kennt man in Tischtennis-Kreisen den Namen Ortega. Die Rechtshänderin hat im vergangenen Jahr bei den Panamerikanischen Spielen zweimal Bronze gewonnen. Drei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille heimste sie bei den südamerikanischen Meisterschaften ein. Keine Frage: Daniela Ortega dürfte aktuell die beste Tischtennis-Spielerin Südamerikas sein. Acht Jahre war die Chilenin mit Alejandro Toranzos (Paraquay), der auch schon einmal beim ESV Weil Tischtennis spielte, zusammen.