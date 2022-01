Tischtennis ESV-Traumstart in die Rückrunde

Gegen Lang hatte Lupulesku unlängst im Pokal und im Vorrundenmatch noch verloren. Nun drehte Weils Nummer zwei den Spieß um, setzte sich am Ende mit 3:1-Sätzen durch. Vor allem im ersten Durchgang fand Lang kein Mittel gegen das nahezu fehlerlose Powerspiel der Serbin. 11:2 ging dieser Durchgang an Lupulesku. Auch in Durchgang zwei war zwar die Nummer eins von Kolbermoor besser im Match, am Ende hatte aber Lupulesku trotz eines 0:5-Rückstandes mit 11:8 die Nase vorn. In Durchgang drei zeigte sich Lang dann von ihrer besseren Seite, gewann den Satz mit 11:6 und verkürzte auf 1:2. Doch in Durchgang vier lief zunächst wieder alles für Lupulesku. Die Serbin führte mit 10:6, verschlug dann aber vier Matchbälle. Doch ihre Nerven hielten. Mit 14:12 holte sie den Siegpunkt für Weil.