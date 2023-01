Weil am Rhein (pd). Nach einer starken Vorrunde und Platz vier beginnt nun auch für die zweite Damen-Mannschaft des ESV Weil die Rückrunde in der Tischtennis Oberliga Baden-Württemberg. Dabei trifft das Team um Mannschaftsführerin Janina Giarrusso am kommenden Sonntag (14 Uhr) in heimischer Halle auf den Tabellenvorletzten aus St. Georgen.