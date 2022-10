Tischtennis Gäste einfach nicht homogen genug

An zwei der vier Weiler Siegpunkten war Ievgeniia Sozoniuk beteiligt. Trotz ihrer Ängste um die Familie in der Ukraine präsentierte sich die Angriffsspielerin und mehrfache Teilnehmerin an Welt- und Europameisterschaften in bestechender Form. Sozoniuk besiegte zunächst Kolbermoors Nummer vier Laura Tiefenbrunner glatt in drei Sätzen und zeigte anschließend auch Kolbermoors Nummer drei Solomiya Brateyko ihre Grenzen mit einem 3:1-Satzsieg auf. Dabei verlor Sozoniuk den ersten Satz haushoch mit 1:11. Davon ließ sie sich nicht beeindrucken, siegte in den folgenden beiden Durchgängen nervenstark in der Verlängerung. Im vierten Satz dominierte sie dann klar mit 11:2.