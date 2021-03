Tischtennis Langstadt eine hohe Hürde

Langstadt, der heutige Weiler Gegner, geht als Favorit in die Partie. Der Tabellendritte konnte allerdings bei der 3:5-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht Bingen/Münster-Sarmsheim nicht überzeugen. Dennoch ist für Vivien Scholz, Weils Nummer vier, klar, dass es für ihr Team heute extrem schwer wird, zu punkten: „Obwohl Langstadt nicht komplett ist , müssen wir an unsere Grenzen gehen, um zu punkten.“

Das war am vergangenen Wochenende in Böblingen nicht der Fall. Da lief’s beim 4:4 vor allem im vorderen Paarkreuz mit Ievgeniia Sozoniuk und Polina Trifonova nicht rund. Aber auch Scholz selber hatte so ihre Probleme: „Bei uns lief es so na ja. Nicht ganz so, wie erwartet und erhofft. Aber zum Glück auch nicht ganz so schlimm, wie es hätte kommen können.“ Ihr erstes Spiel verlief eher unproblematisch: „Gegen Behringer ging es recht ordentlich. Nichts Spektakuläres. Ich konnte wieder wie vor meiner Verletzung selbst Topspin ziehen und musste nicht wie in meinem letzten Punktspiel aufs Schupfen zurückgreifen. Man kann sagen, ich brauchte kein Feuerwerk abzubrennen, um mir den Sieg zu holen.“ Doch dann folgte das Match gegen die sieglose Alexandra Kaufmann, und es ging für das Team um alles oder nichts: „Ich spielte mehr gegen mich selbst, es ging nichts. Keine Rückhand, kein Topspin, ach, einfach alles war Käse. Ich versuchte trotz allem, meine innere Mitte zu finden und positiv zu bleiben. Und irgendwie stand ich im fünften Satz, und als ich fast am Verlieren war, legte sich bei mir der Schalter wieder um, und ich fing doch noch an, zu spielen. Na hoffentlich hat keiner das Spiel gesehen.“

Heute nun will es Scholz wie ihre Mannschaftskolleginnen Sophia Klee, Sozoniuk und Trifonova besser machen. Der TSV 1909 Langstadt wird wohl wie jüngst antreten, also mit Petrissa Solja, Franziska Schreiner, Tanja Krämer und Alena Lemmer.