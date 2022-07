Tischtennis „Nach der Saison ist vor der Saison“

Weil am Rhein. „Nach der Saison ist vor der Saison.“ Dieses Motto hat unser Sportlicher Leiter Serge Spiess uns noch am Tag des letzten Spieles humorvoll eingetrichtert. Und er hat recht damit. Im Sommer trainieren wir viel, um in der nächsten Saison gut mit von der Partie zu sein. Denn in einem sind wir uns alle einig: Die Liga wird nächste Saison noch stärker werden.

So hat sich beispielsweise der Pokalsieger DJK Kolbermoor mit Matilda Ekholm, einer schwedischen Abwehrkünstlerin, und Solomiya Brateyko, der aktuellen ukrainischen Meisterin, verstärkt. Der deutsche Vizemeister TSV Langstadt hat zusätzlich mit Wai Yam Minnie So eine Hongkong-Chinesin verpflichtet, welche bei den Olympischen Spielen in Tokyo im Team-Viertelfinale gegen Deutschland beide Punkte erzielte. Der TTC Weinheim holte gleich drei neue Spielerinnen mit ins Boot. Mit Yuan Wan aus Kolbermoor, Giorgia Piccolin aus Bingen und Mateja Jeger aus Schwabhausen konnten sehr spielstarke und gestandene Bundesligaspielerinnen verpflichtet werden, die sowohl international als auch in der deutschen Bundesliga Erfahrungen gesammelt haben.