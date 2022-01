Tischtennis Nervenstarke Scholz rettet das Remis

Die Begegnung begann perfekt für die Gäste aus der Grenzecke. Sie gewannen beide Doppel. Polina Trifonova/Ievgeniia Sozoniuk setzten sich gegen das Böblinger Top-Doppel Qianhong Gotsch und Neuzugang Chia-Hsuan Lin in vier Sätzen durch. Umkämpft war vor allem der erste Durchgang, bei dem am Ende die beiden Weilerinnen die Oberhand behielten. Nach einem 4:11 im zweiten Satz gewannen Trifonova/Sozoniuk die Durchgänge drei und vier klar.

Wesentlich spannender verlief das zweite Doppelmatch. Annett Kaufmann/Leonie Hartbrich vom SV Böblingen und Izabela Lupulesku/Vivien Scholz gewannen jeweils zwei Sätze knapp. Im entscheidenden fünften Satz spielten die beiden ESV-Damen nervenstark und siegten mit 11:8.

Doch die Gastgeberinnen schlugen in den Einzeln im vorderen Paarkreuz zurück. Lupulesku war gegen die erst 15-jährige Ausnahmekönnerin Annett Kaufmann auf verlorenem Posten. Die Linkshänderin gestattete der Serbin in drei Sätzen nur 15 Punkte. Sozoniuk gewann gegen Böblings Nummer eins und Abwehr-Künstlerin Gotsch immerhin einen Satz. So stand es vor dem Gang in die Pause ausgeglichen 2:2.

Ausgeglichen war die Begegnung auch nach den Matches im hinteren Paarkreuz. Scholz verlor gegen Lin glatt mit 0:3-Sätzen, Hana Arapovic, die für das Einzel geschont wurde, bezwang den zweiten Böblinger Neuzugang Hartbrich mit demselben Ergebnis. 4:4 lautete der Zwischenstand nach der zweiten Einzel-Serie im vorderen Paarkreuz. Die an dem Tag überragende Sozoniuk glich die glatte 0:3-Satzniederlage von Lupulesku mit einem grandiosen 3:2-Satzerfolg gegen Kaufmann wieder aus.

So mussten die beiden Schluss-Einzel in dieser spannenden Begegnung die Entscheidung bringen. Die junge Kroatin in Diensten des ESV Weil lieferte Lin einen großen Kampf, unterlag jedoch einmal in der Verlängerung und zweimal mit nur zwei Punkten Unterschied. Wieder einmal musste Vivien Scholz die Kastanien aus dem Feuer holen. Weils Nummer fünf blieb cool und holte mit ihrem 3:1-Satzerfolg gegen die Deutsch/Ungarin Hartbrich den Punkt zum 5:5-Unentschieden. Keine ist so nervenstark im ESV-Team wie die Brandenburgerin.

Doppel: Gotsch/Lin – Trifonova/Sozoniuk 1:3-Sätze (14:16, 11:4, 8:11, 5:11); Kaufmann/Hartbrich – Lupulesku/Scholz 2:3 (9:11, 11:8, 9:11, 11:8. 8:11).

Einzel: Gotsch – Sozoniuk 3:1 (11:7, 13:15, 11:4, 11:7); Kaufmann – Lupulesku 11:7, 11:6, 11:2; Lin – Scholz 3:0 (11:3, 11:7, 11:5); Hartbrich – Arapovic 0:3 (6:11, 10:12, 6:11); Gotsch – Lupulesku (11:6, 11:5, 11:8); Kaufmann – Sozoniuk 2:3 (11:9, 4:11, 5:11, 17:15, 2:11); Lin – Arapovic 3:0 (11:9, 12:10, 11:9); Hartbrich – Scholz 1:3 (11:9, 9:11, 11:13, 8:11)..