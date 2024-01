Tischtennis, Oberliga Baden-Württemberg Damen: Kantersieg für die Weiler Tischtennis-Reserve

Dass „El Capitano“, wie er gerne im Verein genannt wird, Tischtennis spielen kann, zeigt er immer wieder bei den Herren des ESV Weil. Am Sonntag stand er dann – wenngleich er offiziell kein Trainer ist – mit Rat und Tat an der Bande, gab den Weiler Damen immer wieder wertvolle Hinweise, taktische Tipps und fand auch das eine oder andere motivierende Wort. Am Ende stand dann für den ESV Weil in der Oberliga Baden-Württemberg ein mehr als verdienter 9:1-Erfolg zu Buche. Und die Damen kletterten bis auf den zweiten Rang in der Tabelle. Als Co.-Betreuer stand Daniel Manske, ebenfalls Spieler der ersten Herrenmannschaft, mit an der Bande. Manske war bereits beim letzten Spiel vor zwei Wochen als Trainer mit dabei und führte den ESV Weil II am Doppelspieltag schon da zu drei Punkten.

„Schoooo!“Immer wieder motivierte sich Mannschaftsführerin Janina Giarusso nach erfolgreichen Punktgewinnen mit diesem Ruf. „El Capitani“, wie sie in Mannschaftskreisen heißt, gewann ihre beiden Einzel nachdem sie bereits in den dritten um im ersten Einzel auch im vierten Satz mit 8:10 im Rückstand war, diese Durchgänge aber noch drehen konnte.