Tischtennis: Titel wird gefeiert

Zu Gast in der Sporthalle der Leopoldschule ist am Sonntag (21. April) der Tabellensiebte DJK Offenburg. Die Weiler Zweitbundesliga-Spielerinnen wollen vor und nach dem Match mit ihren treuen Fans die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Tischtennis-Bundesliga gebührend feiern.