Tischtennis Trifonova spielt nur im Doppel

In der Tat, das wird kein Zuckerschlecken für den ESV. Denn: Am Sonntag kommen beim Tabellenletzten erstmals die Taiwanesin Lin Chia-Hsuan und die Deutsch-Ungarin Leonie Hartbrich zum Einsatz. Beide werden im hinteren Paarkreuz eingesetzt, da die Japanerin Mitsuki Yoshida schon beim 3:6 gegen Langstadt wegen einer Verletzung fehlt.Vorne spielen Qianhong Gotsch und das 15-jährige Ausnahme-Talent Annett Kaufmann. Diese Böblinger Aufstellung ist wahrscheinlich. Die 24-jährige Taiwanesin ist am vergangenen Wochenende in Deutschland angekommen. Manager Frank Tartsch hat Lin persönlich am Flughafen in Empfang genommen.