Tischtennis Weil gewinnt nur ein Doppel

1:1 stand’s nach den beiden Doppeln, die jeweils über fünf Sätze gingen. Weils Spitzendoppel mit Izabela Lupulesku und Vivien Scholz lieferte dem ersten Böblinger Damendoppel einen tollen Kampf. Zweimal lagen die beiden Weilerinnen nach Sätzen in Führung und mussten dann aber jeweils den Satzausgleich hinnehmen. Am Ende setzten sich Kaufmann/Hartbrich im entscheidenden Durchgang erst in der Verlängerung mit 12:10 durch.