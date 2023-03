Riliskyte und Lavrovadie Neuen beim ESV

Vor der Partie wurden Hana Arapovic und Izabela Lupulesku aus dem vorderen Paarkreuz verabschiedet. Beide werden den Weiler Weg in die 2. Bundesliga nicht mitgehen. Die beiden Nationalspielerinnen für Kroatien und Serbien wollen weiter erstklassig spielen. Doch Sportchef Serge Spiess hat bereits vorgesorgte. So kündigte er die Verpflichtung von zwei neuen Spielerinnen an. So werden die Litauerin Kornelja Riliskyte (20) vom thüringischen Zweitbundesligisten SV SCHOTT Jena und Anastassiya Lavrova (28) aus Kasachstan vom Drittbundesligisten Sindelfingen den ESV in der kommenden Saison verstärken. „Die Verträge sind bereits unterschrieben“, freut sich Spiess. Beide Neuzugänge leben in Deutschland.

Vielleicht geht noch etwasin Sachen Ligaverbleib

Vielleicht ist die Tür für den ESV Weil in der 1. Bundesliga aber doch nicht zugeschlagen. Denn es gibt aktuell eine Konstellation, die das möglich machen würde. In der 2. Bundesliga kämpfen nämlich Jena und der TTK Anröchte um den Titel. Beide Mannschaften weisen auf der Saison-Zielgeraden vier Minuspunkte auf. Sollte Jena, das bereits für die Erste Damen-Bundesliga gemeldet hat, am Ende Meister werden, steigt der ESV Weil in die Zweite Bundesliga ab. Schafft es Anröchte, bleibt Weil drin, weil der TTK nicht für die Erste Bundesliga gemeldet hat.