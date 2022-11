Todtnau „Anstatt zu weinen, lachte man“

Auf die Besucher warteten bei insgesamt sechs Lesungen von Freitag bis Sonntag vielerlei literarische Entdeckungs- und persönliche Begegnungsmöglichkeiten. Nicht nur für die Zuhörerschaft, auch für einige Autoren war das ein Erlebnis. So für den Schriftsteller und früheren Leiter des Hanser-Verlags Michael Krüger, der zum ersten Mal in Todtnauberg unterwegs war und sich dort auch auf die Spuren von Martin Heidegger machte, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verriet. „Man kann von Heidegger ja halten, was man will, aber durch ihn ist dieser kleine Ort mit der ganzen Welt verbunden“, meinte Krüger. Bedauerlich findet er, dass die Heidegger-Hütte „zur Befriedigung eines bestehenden philosophischen Interesses“ nicht besser zugänglich ist.

Mit der Welt verbunden

Der 78-jährige Krüger arbeitet aktuell an einem Buch über einen Maler aus der Region („Den Namen halte ich noch geheim“) und sprach in Todtnauberg unter anderem über seine Erzählung „Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah“. Für ihn sei die Lesung am Freitag vor rund 100 Zuhörern auch deshalb etwas Besonderes gewesen, weil er während der Corona-Zeit aufgrund seiner „Leukämie das Haus zwei Jahre lang nicht verlassen habe“.

Die Lesung am Winterfeuer auf dem Radschert – früher oftmals ein beliebter Höhepunkt der Literaturtage – fiel in diesem Jahr zwar aus, soll aber künftig wieder ins Programm genommen werden.

Dafür gab es erstmals eine Klassikreihe: Zum Auftakt erkundeten die Freiburger Hörbuchsprecherin Doris Wolters und der Pianist Andreas Erchinger das Gedicht „Kein Kinderlied“ von Mascha Kaléko – rund 80 Besucher lauschten ergriffen.

Lesungen von Marie Malcovati und Joachim B. Schmidt folgte am Samstag eine von Gerwig Epkes moderierte Doppellesung mit Katerina Poladjan (51) und Catalin Dorian Florescu (55). Beide verließen im Kindesalter ihre damaligen kommunistischen Heimaten in Russland und Rumänien in Richtung Deutschland und Schweiz und begeben sich in ihren aktuellen Romanen „Zukunftsmusik“ und „Der Feuerturm“ auf ebenso persönliche wie fiktive Spurensuchen.

Ideen und Inspirationen

Nebenbei erfuhr das Publikum, wie die beiden recherchieren und schreiben und wo sie Ideen und Inspiration hernehmen. Florescu amüsierte die Zuhörer zudem mit einigen historischen Politwitzen über Ceaucescu, Breschnew, Andropow und Co. „Die Witze hatten damals eine sehr wichtige Funktion“, erklärte Catalin Florescu: „Anstatt zu weinen, lachte man“.