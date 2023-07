Todtnau Ausbildung bei Zahoransky ausgezeichnet

„Wir bieten eine Vielzahl von Benefits für unsere Belegschaft – von einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung über Weiterbildungsmöglichkeiten in der Zahoranksy-Akademie bis hin zu finanziellen und gesundheitlichen Angeboten. Das macht uns auch für die angehenden Fachkräfte attraktiv“, so Maxima Lott, Personalsachbearbeiterin bei Zahoransky in Todtnau.

Vorbildliche Integration

Für die Zertifizierung als „Best place to learn“ befragte AUBI-plus fast 80 aktuelle und ehemalige Lehrlinge sowie in der Ausbildung tätige Mitarbeiter. Unter deren allgemein guten Bewertungen stach das vorbildliche Onboarding hervor, teilt das Unternehmen mit. Die schnelle soziale und betriebliche Integration der Auszubildenden und feste Ansprechpartner wurden häufig genannt. Auch die Praxisnähe finde großen Anklang. So werde etwa bei der Ausbildung zum Mechatroniker die gesamte Breite des Berufsbilds abgedeckt, vom Schweißen bis zum Programmieren.