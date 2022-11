Todtnau Bauarbeiten der Hängebrücke über dem Todtnauer Wasserfall gehen voran

In der vergangenen Woche wurden die Pylonen angeliefert und aufgestellt (Bild). An diesen Pylonen sollen die Seilzüge befestigt werden, die in der kommenden Woche mit einem Hubschrauber angeliefert werden, wie Haag informiert. „Danach können wir die Baustelle winterfest machen“, so Haag von der durchführenden Firma Eberhardt Bewehrungsbau. Ende Januar soll dann der Baubeginn des modernen Kassengebäudes mit Flachdach sein, in dem auch die Todtnauberger Tourist-Information untergebracht werden soll. Mitte Januar soll laut Roland Haag der Laufsteg über die Brücke aufgebaut werden. 440 Meter lang wird die neue Stahlbrücke werden, an ihrer höchsten Stelle wird sie 150 Meter über dem höchsten Naturwasserfall Baden-Württembergs schweben. Die Attraktion soll im Frühjahr 2023 eröffnet werden und das ganze Jahr über geöffnet sein.

Text: Verena Wehrle Foto: Ulrike Jäger